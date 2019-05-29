Захарова высмеяла требование к Зеленскому отказаться от русского языка

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала обращение депутатов областной администрации Львова к президенту Украины Владимиру Зеленскому с требованием отказаться от употребления русского языка.

28 мая политики заявили, что глава государства нарушает закон о госязыке, который обязывает, в том числе президента, говорить только на украинском языке в ходе официальных и публичных выступлений.

«Самое смешное, что они очнулись после выборов. Хотя так всегда бывает с «девами неразумными». Львовская областная администрация, примите шифровку: за человека, который и в жизни, и на работе, и входе предвыборной кампании говорил на русском, проголосовали 13,5 млн граждан Украины», — написала Захарова в Facebook.

Дипломат отметила, что подобная поддержка народа говорит о том, что «одиозный закон о языке» на Украине не нужен никому кроме крайних националистов.

В апреле Верховная рада Украины приняла закон «О функционировании украинского языка». Документ подразумевает использование только украинского языка во всех сферах.

Документ вызвал широкий резонанс как на самой Украине, так и за ее пределами. Россия и Венгрия заявили, что такие меры нарушают права национальных меньшинств. Украинская оппозиция сообщила, что будет добиваться признания акта незаконным.