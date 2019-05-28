Мэй рассказала о задаче своего преемника на посту премьер-министра

Новому премьер-министру Великобритании придется пойти на компромисс, чтобы палата общин утвердила проект соглашения по Brexit. Такое мнение выразила действующая глава британского парламента Тереза Мэй, которая готовится уйти в отставку.

Как отметила Мэй во вторник, 28 мая, на неформальном саммите стран Евросоюза, перед ее преемником стоит непростая задача.

«Ему придется найти способ разрешить очень сильные противоречия, и чтобы это сделать и заручиться поддержкой большинства в парламенте, как я уже говорила, понадобится компромисс», — цитирует Мэй ТАСС.

Британский премьер выразила сожаления в связи с тем, что ей не удалось вывести страну из ЕС. Она подчеркнула, то лучшим сценарием отделения Великобритании от Евросоюза остается ее выход при наличии соглашения об условиях дальнейшего сотрудничества сторон.

«Мне представляется, что лучше всего будет, если мы покинем ЕС со сделкой, однако для этого моему преемнику и парламенту придется искать консенсус», — отметила Мэй.

Палата общин британского парламента трижды отказалась голосовать за предложенный проект соглашения о Brexit. В этой связи Мэй приняла решение уйти в отставку. 24 мая она объявила, что покинет свой пост 7 июня.

На должность премьер-министра Великобритании претендуют десять кандидатов. Одним из наиболее вероятных преемников Мэй называют бывшего мэра Лондона Бориса Джонсона. Он уже пообещал в случае назначения на должность главы правительства вывести Соединенное Королевство из ЕС без какой-либо сделки.