Лидер партии Brexit прокомментировал победу на выборах в Европарламент

Результаты выборов в Европарламент (ЕП) показывают, что Лондону нужно вернуться к рассмотрению возможности выхода Великобритании из Евросоюза без сделки с Брюсселем. Такое заявление сделал в понедельник, 27 мая, основатель партии Brexit, бывший лидер Партии независимости Соединенного Королевства (UKIP) Найджел Фарадж.

«Нужно сделать Brexit без сделки частью наших переговоров, потому что без этого у нас нет шансов получить здравое, справедливое торговое соглашение», — отметил политик. Он уточнил, что хочет, чтобы его партия занималась соответствующими переговорами.

На вопрос журналистов, готов ли он сотрудничать с Борисом Джонсоном — бывшим министром иностранных дел, сторонником Brexit без сделки, а также одним из ключевых кандидатов на пост будущего премьер-министра Великобритании — Фарадж ответил, что будет работать с кем угодно для того, чтобы добиться выхода Соединенного Королевства из европейского сообщества, передает «Интерфакс».

Ранее в этот же день стало известно, что сформированная в январе этого года партия Brexit лидирует на выборах в Европарламент в Великобритании. По предварительным данным, она получает 31,9% голосов.

24 мая британский премьер Тереза Мэй назвала дату своей отставки — 7 июня. По ее словам, больше всего она жалеет о том, что не смогла довести до конца процедуру Brexit.

Британские парламентарии трижды блокировали соглашение Мэй по выходу из ЕС. Сам Brexit должен был состояться 29 марта, однако из-за неудачных голосований его пришлось перенести на 31 октября 2019 года.

23 июня 2016 года на референдуме почти 17,5 млн (51,89%) британцев высказались за выход своей страны из состава ЕС. Переговоры между Лондоном и Брюсселем продолжаются с июня 2017 года.