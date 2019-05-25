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Джонсон пообещал вывести Великобританию из ЕС без договора

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Фото: Global Look Press/Andrew Parsons
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Бывший мэр Лондона и экс-министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон заявил, что выведет страну из Евросоюза, если станет главой правительства. Как пишет Telegraph, Джонсон заручился поддержкой Консервативной партии, и его называют фаворитом в борьбе за пост премьер-министра.

Джонсон пообещал, что Великобритания покинет ЕС 31 октября даже без соглашения с Брюсселем.

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«Лучший способ получить хорошую сделку — готовиться к тому, что сделки не будет. Чтобы решать вопросы, необходимо быть готовыми уйти», — заявил он.

Также Джонсон в Twitter прокомментировал выступление действующего премьер-министра Терезы Мэй, в котором она сообщила о выходе в отставку.

«Очень достойное заявление Терезы Мэй. Спасибо, что стоически служили государству и Консервативной партии», — написал он. По словам Джонсона, теперь пришло время последовать призывам Мэй: прийти к согласию и завершить Brexit.

24 мая Мэй со слезами на глазах назвала дату своей отставки — 7 июня. По словам Мэй, больше всего она жалеет о том, что не смогла довести до конца процедуру выхода Соединенного Королевства из Евросоюза.

Британские парламентарии уже трижды блокировали соглашение Мэй по Brexit. Сам выход из ЕС должен был состояться 29 марта, однако из-за неудачных голосований его пришлось перенести на 31 октября 2019 года.

23 июня 2016 года на референдуме почти 17,5 млн (51,89%) британцев высказались за выход своей страны из состава ЕС. Переговоры между Лондоном и Брюсселем продолжаются с июня 2017 года.

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