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Число кандидатов на пост премьера Великобритании возросло до 10

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Фото: REUTERS/Simon Dawson
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Заместитель министра по делам регионов и местного самоуправления Великобритании Кит Малтхаус заявил о намерении бороться за кресло премьер-министра страны. Таким образом, число кандидатов на пост главы правительства и лидера правящей Консервативной партии и возросло до 10.

«Я полагаю, что являюсь новым лицом со свежими идеями из (числа представителей. — Ред.) нового и талантливого поколения», — заявил 52-летний Малтхаус в интервью газете The Sun.

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Ранее о намерении участвовать в борьбе за пост лидера Консервативной партии открыто объявили девять политиков. Это бывший глава британского МИДа Борис Джонсон, министр иностранных дел Джереми Хант, министр по вопросам международного развития Рори Стюарт, министр здравоохранения и социальной защиты Мэтт Хэнкок, бывшая министр труда и по делам пенсий Эстер Макви, экс-министр по вопросам Brexit Доминик Рааб, экс-лидер Палаты общин Андреа Лидсом, министр окружающей среды, продовольствия и сельскохозяйственного развития Великобритании Майкл Гоув, а также глава МВД Саджид Джавид.

24 мая британский премьер-министр и лидер консерваторов Тереза Мэй объявила о том, что 7 июня уйдет в отставку с поста лидера правящей Консервативной партии из-за невозможности реализовать Brexit. Она будет исполнять обязанности главы кабинета министров, пока партия не выберет нового лидера. Этот процесс должен начаться 10 июня и завершиться во второй половине июля.

Британские парламентарии уже трижды блокировали соглашение Терезы Мэй по Brexit. Сам выход из ЕС должен был состояться 29 марта, однако из-за неудачных голосований его пришлось перенести на 31 октября 2019 года.

23 июня 2016 года на референдуме почти 17,5 млн (51,89%) британцев высказались за выход своей страны из состава ЕС. Переговоры между Лондоном и Брюсселем продолжаются с июня 2017 года.

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