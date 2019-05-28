Новый секретарь СНБО займется вопросами транзита газа из России

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Александр Данилюк будет заниматься вопросом транзита российского природного газа через территорию Украины. По его словам, этот вопрос — наиболее важный вызов в настоящее время, передает 28 мая «Интерфакс-Украина».

«Это вопрос не только экономический, но и геополитический», — сказал он.

Ранее во вторник президент Украины Владимир Зеленский назначил экс-министра финансов Александра Данилюка секретарем СНБО. В этот же день Данилюк сообщил о договоренности Киева с Международным валютным фондом о подготовке новой программы сотрудничества.

3 мая глава «Нафтогаза» Андрей Коболев заявил, что Россия готовит новую газовую войну с Украиной. При этом он отметил неизбежность переговоров с «Газпромом» о продлении соглашения по транзиту газа.

Контракт на транзит газа между «Газпромом» и «Нафтогазом» заканчивается в конце текущего года. Киев требует от российской компании выплаты почти $12 млрд из-за вероятных убытков Украины в случае потери транзита и снижения стоимости газотранспортной системы страны.

Кроме того, «Нафтогаз» предложил «Газпрому» новый договор, который предусматривает бронь 60 млрд куб. м транзитных мощностей газотранспортной системы Украины сроком на 10 лет.

В свою очередь, Москва неоднократно заявляла, что сохранит транспортировку газа в Европу через Украину в случае экономической обоснованности и восстановления баланса интересов и симметрии в обязанностях сторон.