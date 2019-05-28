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В СНБО рассказали о подготовке новой программы сотрудничества с МВФ

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Тарас Петренко
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Украина договорилась с Международным валютным фондом (МВФ) о подготовке новой программы сотрудничества. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Александр Данилюк.

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Программа должна быть подготовлена до конца лета, передает ТАСС.

27 мая Данилюк заявил, что Украина продолжит сотрудничество с МВФ, Всемирным банком и Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР). По его словам, Киев нуждается в сотрудничестве с международными партнерами в силу незавершенности многих реформ, для окончания которых нужны финансы.

Новая программа помощи Украине от МВФ stand-by была подписана в конце декабря и рассчитана на 14 месяцев, в течение которых Украина может получить $3,9 млрд.

Эта схема кредитования заменила четырехлетнюю программу расширенного финансирования, рассчитанную на $17,5 млрд до марта 2019 года. МВФ согласился выделить транш Украине в обмен на ряд требований.

В заключенном меморандуме изложены политика и стратегии, которыми Киев должен руководствоваться в 2018–2020 годах. В частности, Нацбанк обязан придерживаться политики гибкого валютного курса, уровень инфляции должен находиться на отметке в 7% в 2018–2019 годах, бюджет страны в этот период должен сложиться с дефицитом 2,5%.

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