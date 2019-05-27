В Киеве заверили в продолжении сотрудничества с МВФ и Всемирным банком

Украина продолжит сотрудничество с Международным валютным фондом (МВФ), Всемирным банком и Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР). Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны страны Александр Данилюк.

По его словам, Киев нуждается в сотрудничестве с международными партнерами в силу незавершенности многих реформ. Для завершения преобразований требуются финансовые ресурсы, добавил он.

«Сотрудничество с МВФ будет продолжено. Такая же ситуация с Всемирным банком и Европейским банком реконструкции и развития», — приводит 27 мая его слова интернет-издание «Обозреватель». Международные финансовые организации всегда будут поддерживать Украину, если страна будет настроена на перемены, подчеркнул он.

Накануне олигарх Игорь Коломойский призвал президента Украины Владимира Зеленского объявить дефолт по внешним долгам государства. Также он порекомендовал украинскому лидеру пересмотреть отношения с МВФ. По мнению Коломойского, если глава государства «будет слушать Запад», он закончит как бывший президент Украины Петр Порошенко — с низкими рейтингами.

Новая программа помощи Украине от МВФ stand-by была подписана в конце декабря и рассчитана на 14 месяцев, в течение которых Украина может получить $3,9 млрд.

Новая схема кредитования заменила четырехлетнюю программу расширенного финансирования, рассчитанную на $17,5 млрд до марта 2019 года. МВФ согласился выделить транш Украине в обмен на ряд требований.

В заключенном меморандуме изложены политика и стратегии, которыми Киев должен руководствоваться в 2018–2020 годах. В частности, Нацбанк обязан придерживаться политики гибкого валютного курса, уровень инфляции должен находиться на отметке в 7% в 2018–2019 годах, бюджет страны в этот период должен сложиться с дефицитом 2,5%.