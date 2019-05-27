Прямой эфир

В Киеве заверили в продолжении сотрудничества с МВФ и Всемирным банком

0
Фото: РИА Новости/Наталья Селиверстова
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Украина продолжит сотрудничество с Международным валютным фондом (МВФ), Всемирным банком и Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР). Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны страны Александр Данилюк.

Сомнительная кампания: чего ждать от Украины в 2019 году
Почему Киев неизбежно продолжит политику провокаций

По его словам, Киев нуждается в сотрудничестве с международными партнерами в силу незавершенности многих реформ. Для завершения преобразований требуются финансовые ресурсы, добавил он.

«Сотрудничество с МВФ будет продолжено. Такая же ситуация с Всемирным банком и Европейским банком реконструкции и развития», — приводит 27 мая его слова интернет-издание «Обозреватель». Международные финансовые организации всегда будут поддерживать Украину, если страна будет настроена на перемены, подчеркнул он.

Накануне олигарх Игорь Коломойский призвал президента Украины Владимира Зеленского объявить дефолт по внешним долгам государства. Также он порекомендовал украинскому лидеру пересмотреть отношения с МВФ. По мнению Коломойского, если глава государства «будет слушать Запад», он закончит как бывший президент Украины Петр Порошенко — с низкими рейтингами.

Новая программа помощи Украине от МВФ stand-by была подписана в конце декабря и рассчитана на 14 месяцев, в течение которых Украина может получить $3,9 млрд.

Новая схема кредитования заменила четырехлетнюю программу расширенного финансирования, рассчитанную на $17,5 млрд до марта 2019 года. МВФ согласился выделить транш Украине в обмен на ряд требований.

В заключенном меморандуме изложены политика и стратегии, которыми Киев должен руководствоваться в 2018–2020 годах. В частности, Нацбанк обязан придерживаться политики гибкого валютного курса, уровень инфляции должен находиться на отметке в 7% в 2018–2019 годах, бюджет страны в этот период должен сложиться с дефицитом 2,5%.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Депутат сравнил с поркой заявление Коломойского о дефолте
Депутат рады оценил возможные последствия дефолта на Украине

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017