В Совфеде оценили отношения МВФ и Украины

Международный валютный фонд (МВФ) привел Украину к стойкой финансовой зависимости, рассказала «Известиям» член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Ольга Ковитиди.

Так она прокомментировала сообщения о том, что прибывшая в Киев миссия МВФ досрочно возвращается в Вашингтон. Позднее 22 мая украинское представительство МВФ опровергло информацию о досрочном прекращении визита миссии в страну.

Украина переживает переходный период перераспределения зон политического и, как следствие, финансового влияния в стране, сказала сенатор.

По ее мнению, это отражается на позиции МВФ, который осознает высокие риски новой программы финансовой поддержки. Также на решение Международного валютного фонда влияет неразрешенный конфликт на юго-востоке Украины.

Возможный отказ миссии МВФ пересмотреть программу сотрудничества между Украиной и организацией будет свидетельствовать о том, что Киев не получит $1,3 млрд, заключила Ковитиди.

Эксперты МВФ прибыли в Киев 21 мая для встречи с властями страны и оценки проводимых реформ. По итогам работы миссии МВФ может принять или не принять решение о выдаче Киеву очередного транша кредита на $1,3 млрд.

К ключевым факторам, которые могут повлиять на решение МВФ, относятся доведение цен на газ для населения до рыночного уровня, реформа в банковском секторе, сокращение дефицита государственного бюджета, пишет ТАСС.

Новая программа помощи Украине от МВФ stand-by была подписана в конце декабря и рассчитана на 14 месяцев, в течение которых Украина может получить $3,9 млрд.

Обновленная схема кредитования заменяет четырехлетнюю программу расширенного финансирования, рассчитанную на $17,5 млрд до марта 2019 года. МВФ согласился выделить транш Украине в обмен на ряд требований. В заключенном меморандуме изложены политика и стратегии, которыми Киев должен руководствоваться в 2018–2020 годах.

В частности, нацбанк обязан придерживаться политики гибкого валютного курса, уровень инфляции должен находиться на отметке в 7% в 2018–2019 годах, бюджет страны в этот период должен сложиться с дефицитом 2,5%. Проведение налоговой амнистии исключается.