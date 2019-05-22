В МВФ опровергли досрочное прекращение визита миссии на Украину

Украинское представительство Международного валютного фонда (МВФ) опровергло информацию о досрочном прекращении визита миссии в страну. Об этом представитель организации сообщил 22 мая изданию УНИАН.

«Работа миссии продолжается. Работа экспертов МВФ продолжается в настоящее время по графику», — рассказал он.

Ранее агентство «Украинские новости» со ссылкой на свой источник сообщило, что прибывшая в Киев миссия МВФ досрочно возвращается в Вашингтон. Причиной, как сообщало издание, стал роспуск парламента.

Новая программа помощи Украине от МВФ stand-by была подписана в конце декабря и рассчитана на 14 месяцев, в течение которых Украина может получить $3,9 млрд.

Новая схема кредитования заменяет четырехлетнюю программу расширенного финансирования, рассчитанную на $17,5 млрд до марта 2019 года. МВФ согласился выделить транш Украине в обмен на ряд требований. В заключенном меморандуме изложены политика и стратегии, которыми Киев должен руководствоваться в 2018–2020 годах.

В частности, Нацбанк обязан придерживаться политики гибкого валютного курса, уровень инфляции должен находиться на отметке в 7% в 2018–2019 годах, бюджет страны в этот период должен сложиться с дефицитом 2,5%. Проведение налоговой амнистии исключается.