Глава МВФ указала на отсутствие победителей в торговых войнах

Глава Международного валютного фонда (МВФ) Кристин Лагард указала на отсутствие выигравших в торговых войнах. По ее мнению, напряженность в торговых отношениях Соединенных Штатов и Китая будет урегулирована

Лагард напомнила, любая торговая война влияет на все стороны, в том числе и на тех, кто в ней не участвует, она имеет прямые и косвенные последствия. Никто не выигрывает в торговой войне, по нашему мнению, все мы от этого теряем», — цитирует главу МВФ в четверг, 16 мая, «РИА Новости».

По мнению Лагард, напряженность может привести к пересмотру экономическими субъектами цепочек поставок и организации бизнеса.

Ранее в четверг стало известно, что две крупнейшие экономики мира — Китай и США — могут уже с июня обложить друг друга пошлинами, которые коснутся товаров на общую сумму $360 млрд.

Торговая война между Пекином и Вашингтоном продолжается с июля 2018 года. Тогда в силу вступили взаимные повышенные таможенные тарифы между странами в размере 25%.