Танк Т-80 решили установить на бульваре Победы в Омске

Власти Омска планируют установить на танк Т-80 бульваре Победы. На эту тему уже ведутся переговоры с Минобороны России.

Реконструкция бульвара Победы завершится к концу 2019 года. В список работ стоимостью 50 млн рублей входит обустройство площадки для выгула собак и ремонт стелы. Мэрия решила водрузить там второй танк, в пару к уже существующему Т-34, пишет ИА «ОМСКРЕГИОН».

Президент Союза организация торговли Омской области Борис Сватков предложил пять пространств, реконструкцию которых можно было бы доверить предпринимателям. Это парк 300-летия Омска, Иртышская набережная, сад юннатов и другие.