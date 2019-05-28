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Криминального авторитета впервые арестовали по новой статье УК

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Фото: TASS/DPA/picture-alliance/Thomas Frey
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В России впервые арестовали человека по новой статье Уголовного кодекса «Занятие высшего положения в преступной иерархии», появившейся в апреле. Об этом сообщили в управлении МВД по Томской области.

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Имя подозреваемого в сообщении не названо. При этом говорится, что он имел статус вора в законе, а также контролировал преступность в регионе и занимал высшее положение в криминальной иерархии. На видео, опубликованном управлением МВД, показано, как мужчина отрицает, что является вором в законе, и говорит, что у него нет «уголовного имени».

«Интерфакс» со ссылкой на информированный источник утверждает, что задержанный — вор в законе, известный в криминальном мире как Коля Томский (имя по паспорту — Николай Кузьмичев). Он получил статус в 2013 году.

1 апреля президент России Владимир Путин подписал закон об ужесточении уголовной ответственности для лидеров организованных преступных группировок (ОПГ). Он вводит в УК РФ новую статью «Занятие высшего положения в преступной иерархии», которая предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 15 лет. Также возможно наложение штрафа в размере до 5 млн рублей или дохода осужденного за период до пяти лет и с ограничением свободы на срок от одного года до двух лет.

Кроме того, за создание или руководство преступным сообществом предусматривается наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 20 лет со штрафом до 5 млн рублей. Участие в собраниях организаторов наказывается сроком от 12 до 20 лет со штрафом до 1 млн рублей.

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