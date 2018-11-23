В Подмосковье пресечена сходка воров в законе

Оперативники пресекли в одном из кафе подмосковного города Домодедово сходку воров в законе. Об этом 23 ноября, сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.

Правоохранители задержали пятерых раннее судимых мужчин в возрасте от 32 до 58 лет. Двое задержанных оказались ворами в законе — Хоботом и Саломой.

При обыске у одного из них было изъято более 30 г гашиша. По данному факту было возбуждено уголовное дело по ст. 228 УК РФ («Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов»). Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

В ведомстве добавили, что Салома был заключен под стражу. В настоящий момент полицейские устанавливают, причастны ли участники сходки к совершению преступлений на территории Подмосковья.

В августе текущего года в Москве прошла крупнейшая криминальная сходка последних лет. По данным СМИ, новым «вором № 1» избрали 53-летнего лидера люберецкой ОПГ Олега Шишканова по кличке Шишкан Олег Раменский.