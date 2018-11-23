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В Петербурге задержали закрасившего блокадную надпись вандала

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Фото: ТАСС/Александр Демьянчук
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В Санкт-Петербурге задержали мужчину, который закрасил блокадную надпись на доме № 14 по Невскому проспекту.

По данным агентства «РИА Новости», операцию по поиску хулигана провели сотрудники управления ФСБ и ГУМВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Злоумышленником оказался гражданин России без постоянных мест работы и проживания. Допускается, что при совершении акта вандализма мужчина мог не осознавать характера своих действий и их последствий.

«Не исключено, что задержанный страдает психическим заболеванием. В ближайшее время мужчина будет передан в органы здравоохранения для оказания ему медицинской помощи», — рассказал агентству источник в правоохранительных органах.

Впервые табличку пытались закрасить вечером 14 ноября, но тогда вандала спугнул рабочий. Очевидец описал хулигана как мужчину средних лет в капюшоне и с ведром краски.

В ночь на 19 ноября мужчина закрасил надпись, на утро ее удалось отмыть, однако потребовались восстановительные работы.

Надписи «Граждане! При артобстреле эта сторона улицы наиболее опасна» появились на улицах Ленинграда в 1943 году. 

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