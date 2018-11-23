Восемь детей заболели сальмонеллезом в частном детсаду в Петербурге

В частном детском саду на Наличной улице в Санкт-Петербурге сальмонеллезом заболели восемь детей. Всего острую кишечную инфекцию выявили у 14 воспитанников. Семерых госпитализировали.

В основном заболели дети от трех до пяти лет, инфекция найдена у воспитанников семи групп из 10. У заболевших отмечается среднетяжелая форма течения заболевания, сообщили телеканалу «78» в городском управлении Роспотребнадзора.

Те дети и воспитатели, у которых нет явных признаков заболевания, сейчас проходят обследование. Всем назначили экстренную профилактику. Инспекторы отобрали пробы продуктов для установления источника заражения.

Частный детский сад был закрыт 20 ноября. В здании провели полную дезинфекцию. Его должны открыть 27 ноября. По факту заражения детей проводится прокурорская проверка.

В середине октября вспышка сальмонеллеза была зафиксирована в детских садах Ханты-Мансийска. Диагноз подтвердили у 23 детей. Установлено, что источником сальмонеллы стали куриные яйца, которые поставлялись из Омской области.