Прямой эфир

Восемь детей заболели сальмонеллезом в частном детсаду в Петербурге

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В частном детском саду на Наличной улице в Санкт-Петербурге сальмонеллезом заболели восемь детей. Всего острую кишечную инфекцию выявили у 14 воспитанников. Семерых госпитализировали.

В основном заболели дети от трех до пяти лет, инфекция найдена у воспитанников семи групп из 10. У заболевших отмечается среднетяжелая форма течения заболевания, сообщили телеканалу «78» в городском управлении Роспотребнадзора.

Те дети и воспитатели, у которых нет явных признаков заболевания, сейчас проходят обследование. Всем назначили экстренную профилактику. Инспекторы отобрали пробы продуктов для установления источника заражения.

Частный детский сад был закрыт 20 ноября. В здании провели полную дезинфекцию. Его должны открыть 27 ноября. По факту заражения детей проводится прокурорская проверка.

В середине октября вспышка сальмонеллеза была зафиксирована в детских садах Ханты-Мансийска. Диагноз подтвердили у 23 детей. Установлено, что источником сальмонеллы стали куриные яйца, которые поставлялись из Омской области.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Петербурге «скорую» не пустили в сад к травмированному ребенку
Дремучая спесь: петербургские школьники пытались поджечь ребенка с ДЦП
Как бороться с подростковой жестокостью в отношении детей с инвалидностью

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017