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Власти Санкт-Петербурга разрешили установить памятник Цою

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Фото: РИА Новости/Галина Кмит
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Власти Санкт-Петербурга разрешили установить памятник рок-музыканту Виктору Цою. Согласно выданному ордеру композиция появится в сквере на пересечении улицы Танкиста Хрустицкого и бульвара Новаторов.

Когда именно скульптура будет открыта пока не ясно. Известно лишь, что выданная  Государственной административно-технической инспекцией (ГАТИ) города документация действует до конца августа 2019 года. Заказчиком и исполнителем работ является Фонд Юрия Жорно, который занимается охраной памятников истории, культуры и архитектуры, пишет «Газета.ру».

17 ноября стало известно, что в России выйдет виниловая пластинка с последней песней Виктора Цоя. Лидер группы «Кино» записал ее на домашний магнитофон в 1990 году.

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