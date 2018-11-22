Власти Санкт-Петербурга разрешили установить памятник Цою

Власти Санкт-Петербурга разрешили установить памятник рок-музыканту Виктору Цою. Согласно выданному ордеру композиция появится в сквере на пересечении улицы Танкиста Хрустицкого и бульвара Новаторов.

Когда именно скульптура будет открыта пока не ясно. Известно лишь, что выданная Государственной административно-технической инспекцией (ГАТИ) города документация действует до конца августа 2019 года. Заказчиком и исполнителем работ является Фонд Юрия Жорно, который занимается охраной памятников истории, культуры и архитектуры, пишет «Газета.ру».

17 ноября стало известно, что в России выйдет виниловая пластинка с последней песней Виктора Цоя. Лидер группы «Кино» записал ее на домашний магнитофон в 1990 году.