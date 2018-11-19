Вандалы закрасили блокадную надпись на Невском проспекте

В Санкт-Петербурге неизвестные закрасили блокадную надпись на доме № 14 по Невскому проспекту. Акт вандализма был совершен в ночь на понедельник, 19 ноября.

Утром надпись удалось отмыть, однако необходимы восстановительные работы. Администрация Центрального района обратилась в полицию, сообщает телеканал «78».

Как стало известно «Известиям, табличку уже пытались закрасить ранее — вечером 14 ноября мужчину средних лет в капюшоне и с ведром краски отпугнул рабочий. Предположительно, именно он совершил акт вандализма.

В данном районе нет камер видеонаблюдения, однако власти рассматривают возможность их установки, опасаясь, что инцидент может повториться.

Надписи «Граждане! При артобстреле эта сторона улицы наиболее опасна» появились на улицах Ленинграда в 1943 году.

В сентябре вандалы закрасили аналогичную табличку на фасаде юрфака Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ). Тогда надпись удалось восстановить, однако злоумышленников так и не нашли.