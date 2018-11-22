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Полицейские на Украине по ошибке похитили и избили школьника

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Фото: Global Look Press/Lino Mirgeler
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Украинские полицейские похитили и избили школьника, перепутав его с угонщиком автомобиля. Инцидент произошел в Кировоградской области.

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Как уточняет РЕН ТВ, сотрудники правоохранительных органов схватили 16-летнего подростка возле дома, посадили в патрульную машину и увезли в неизвестном направлении.

Крики школьника услышали соседи, которые сообщили о произошедшем его родителям. Подростка вернули на место похищения спустя полчаса, мать ребенка обнаружила на его теле синяки и ссадины.

Правоохранители принесли родителям извинения, объяснив, что искали преступника, но так получилось, что «попался» их сын. 

По факту произошедшего организована проверка, полицейские временно отстранены от работы.

В сентябре житель Мексики по ошибке угнал катафалк с покойником. Незадачливый вор обратил внимание, что машину оставили открытой, с ключами в замке зажигания, чем и решил воспользоваться.

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