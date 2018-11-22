Полицейские на Украине по ошибке похитили и избили школьника
Украинские полицейские похитили и избили школьника, перепутав его с угонщиком автомобиля. Инцидент произошел в Кировоградской области.
Как уточняет РЕН ТВ, сотрудники правоохранительных органов схватили 16-летнего подростка возле дома, посадили в патрульную машину и увезли в неизвестном направлении.
Крики школьника услышали соседи, которые сообщили о произошедшем его родителям. Подростка вернули на место похищения спустя полчаса, мать ребенка обнаружила на его теле синяки и ссадины.
Правоохранители принесли родителям извинения, объяснив, что искали преступника, но так получилось, что «попался» их сын.
По факту произошедшего организована проверка, полицейские временно отстранены от работы.
В сентябре житель Мексики по ошибке угнал катафалк с покойником. Незадачливый вор обратил внимание, что машину оставили открытой, с ключами в замке зажигания, чем и решил воспользоваться.