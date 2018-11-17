В США врачи по ошибке удалили женщине обе почки

В американском штате Колорадо врачи по ошибке удалили женщине две почки, сообщает телеканал Fox 31.

Отмечается, что у пострадавшей — 73-летней Линды Вулли — было подозрение на рак почки. В мае этого года врачи почему-то удалили женщине обе почки, хотя проведенная в марте биопсия была доброкачественная и ни в одной из почек рака не обнаружили.

Проведенная после операции биопсия также подтвердила отсутствие злокачественных образований.

Теперь пожилая женщина вынуждена каждые четыре часа проходить через процедуру диализа и требует от врачей пересадки хотя бы одной почки. Срок ожидания транспланта в США составляет в среднем семь лет.

«У меня ощущение, что они должны мне почку, это уж точно. Моя жизнь полностью изменилась. Диализ — это не пикник, он лишает тебя жизни», — сказала Вулли.

Больница, в свою очередь, отказывается признавать вину и даже не подтверждает, что женщина являлась пациенткой.

Это уже не первый случай удаления здоровых органов в США за последнее время. 9 ноября стало известно, что хирург из Флориды удалил 51-летней пациентке здоровую почку, приняв ее за раковую опухоль.