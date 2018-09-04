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Московские врачи удалили у пациента опухоль весом более 20 кг

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Фото: ТАСС/Валерий Матыцин
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Врачи Московского научно-исследовательского онкологического института им. П.А. Герцена успешно провели операцию по удалению у пациента злокачественной опухоли весом более 20 кг. Об этом 3 сентября сообщили в пресс-службе медучреждения.

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Отмечается, что хирургам удалось не только удалить злокачественное новообразование (ЗНО), но и помочь пациенту вернуться к полноценной жизни.

41-летний мужчина поступил к специалистам из Хабаровска. Московские хирурги диагностировали высокодифференцированную липосаркому — агрессивную разновидность ЗНО, которая стремительно растет, сдавливая внутренние органы.

Операция была проведена в рамках программы государственной гарантии, которая дает право российским онкологическим пациентам на получение квоты высокотехнологичной медицинской помощи, отмечает агентство ТАСС.

Ранее в августе китайские врачи извлекли из желудка и кишечника пациента 87 гвоздей, которые он проглотил из-за неразделенной любви. Сам же мужчина был уверен, то боль в животе вызвана порцией ранее съеденных пирожков.

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