«Волна здоровья» накрыла черноморское побережье

Всероссийская оздоровительная акция «Волна здоровья» стартовала в Сочи. В этом году теплоходный тур с бригадами врачей и высокотехнологичным диагностическим оборудованием из ведущих медицинских центров страны впервые проходит вдоль черноморского побережья. За неделю плавания врачи планируют осмотреть более тысячи детей с различными патологиями. Маршрут, проходящий через Новороссийск, Ялту и Севастополь (с заездом в Симферополь), 8 сентября завершится в Сочи.

Врожденные пороки сердца, проблемы зрения и слуха, эндокринологические нарушения, различные заболевания опорно-двигательного аппарата — всё это те диагнозы, с которыми дети и их родители уже давно ждут врачей «Волны здоровья».

В Сочи детей с различными заболеваниями федеральные медики приняли в педиатрическом стационаре городской больницы №9. Пациенты пришли сюда по направлениям от местных специалистов. Родители годовалого Акима с врожденным пороком сердца говорят, что для них большая удача встретиться с ведущими специалистами страны, так как далеко не у всех есть возможность поехать с больным ребенком в Москву.

— Мы планировали сами поехать к московским врачам, но это очень дорого. А тут наши же кардиологи нам позвонили и сказали, что есть такая возможность. Мы хотим получить консультацию и лечение, которое позволит нам избежать операции, поскольку местные врачи говорят, что пока прогноз благоприятный, — рассказала мама мальчика Галина.

В этом году помощь детям оказывают специалисты сразу семи ведущих российских федеральных центров. Это врачи из «Национального научно-исследовательского центра сердечно-сосудистой хирургии имени А.Н. Бакулева», Межотраслевого технического комплекса «Микрохирургия глаза» имени академика С.Н. Федорова, «Центрального научно-исследовательского института стоматологии и челюстно-лицевой хирургии», «Национального медицинского исследовательского центра акушерства, гинекологии и перинатологии имени академика В.И. Кулакова», «Научно-клинического центра оториноларингологии» ФМБА России, «Национального медицинского исследовательского центра эндокринологии» и «Национального медицинского исследовательского центра травматологии и ортопедии имени Н.Н. Приорова».

У пятилетнего Тимофея серьезная челюстно-лицевая патология — врожденная микросомия, при которой у ребенка, помимо серьезных нарушений в строении челюсти, наблюдается смещение и деформация ушной раковины.

— У нас через год будет две операции на челюсть и потом еще операции на ухо. Сюда мы пришли, чтобы узнать, готов ли Тимофей к операции. У нас тут специалистов челюстно-лицевой хирургии такого уровня нет, — говорит Олеся, мама Тимофея.

Большое количество детей пришли на консультацию офтальмолога. Кате 15 лет, у нее прогрессирующая миопия. Уже сейчас степень близорукости ужасающая — минус 20.

— Тут, в Сочи, хорошие врачи, но одна голова хорошо, а две лучше. Проблема в том, что Катино зрение падает с каждым годом, а показаний к операции, как нам говорят, нет. Мы хотим хотя бы просто остановить этот процесс, — рассказала Ирина, мама старшеклассницы.

Всего за время первого дня «Волны здоровья» в Сочи было осмотрено более сотни детей, выдано порядка 60 направлений на лечение в федеральные медицинские центры по ОМС.

Акция организована «Лигой здоровья нации», которой руководит Лео Бакерия. Она продлится до 9 сентября.