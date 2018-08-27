Жительница Камчатки умерла после двух отказов «скорой» забрать ее

Жительница города Вилючинск Камчатского края умерла после того, как врачи скорой помощи два раза отказались забрать ее в больницу, сообщает региональный главк СКР.

Инцидент произошел вечером 10 августа и следующей ночью. Страдавшей хроническим заболеванием 42-летней женщине вызвали бригаду «скорой». Однако, несмотря на тяжелое состояние больной и требования родственников, ей было дважды отказано в госпитализации.

Лишь после третьего вызова медиков, в 9 часов утра 11 августа, врачи согласились забрать женщину. В тот же день пациентка скончалась в терапевтическом отделении.

Дочь умершей женщины написала заявление в СК, прокуратуру и депутатам камчатского заксобрания. По убеждению родных скончавшейся, к ее гибели привели халатные действия врачей, отмечает телеканал «360».

Проводится доследственная проверка, по итогам которой будет принято процессуальное решение. Обстоятельства ЧП устанавливаются, указывает телеканал RT.

Похожий случай в конце июня этого года произошел на Ямале: доктора отказали в госпитализации 92-летнему ветерану Великой Отечественной войны Владимиру Николенко. Свое решение врачи «скорой» мотивировали тем, что больной уже умирает и им не нужно, чтобы это произошло у них в машине. После того как реанимация все-таки согласилась принять пациента, на протяжении трех часов сотрудники скорой помощи отказывались приезжать, отмечает «Газета.ру». В июле причастные к скандальному инциденту врачи были уволены.