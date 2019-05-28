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В Гидрометцентре усомнились в появлении смерчей в Москве

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Фото: ТАСС/Елена Пальм
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Московский регион на этой неделе ожидают не смерчи, а просто сильный шквалистый ветер, рассказала «Известиям» заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина.

Ранее 28 мая заместитель директора Института физики атмосферы им. А. Обухова Российской академии наук (РАН), заведующий лабораторией климатологии Института географии РАН Владимир Семенов заявил, что в столичном регионе вероятно возникновение торнадо и смерчей после периода аномальной жары, который ожидается в Москве на текущей неделе.

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«Мы прогнозируем ветер с порывами 12–17 м/с в московском регионе при прохождении фронта 31 мая. При таком ветре могут ломаться ветки деревьев. При порывах ветра 15 м/c башенные краны прекращают работу — это опасно», — сказала метеоролог.

По ее словам, вероятность возникновения смерчей снижает тот факт, что холодный атмосферный фронт будет проходить московский регион в ночь на 31 мая и в первой половине дня, то есть не в период максимального прогрева воздуха.

Кроме того, до прихода холодного фронта жара продлится всего лишь три дня. При этом пик жары в московском регионе ожидается 29 мая — 29–31 градус.

Ранее 28 мая исполняющий обязанности директора Гидрометцентра России Дмитрий Киктев заявил, что, согласно среднему арифметическому прогнозов главных метеоцентров мира, летом 2019 года жителям России стоит готовиться к переменчивой погоде, которая иногда будет превышать климатическую норму.

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