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В Гидрометцентре рассказали о погоде в России этим летом

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Согласно среднему арифметическому прогнозов главных метеоцентров мира, летом 2019 года жителям России стоит готовиться к переменчивой погоде, которая иногда будет превышать климатическую норму. Такое мнение высказал во вторник, 28 мая, исполняющий обязанности директора Гидрометцентра РФ Дмитрий Киктев на брифинге «Погода летом 2019».

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По словам синоптика, большинство прогнозов сходятся на том, что температуры в России будут выше климатической нормы на востоке, северо-востоке и на Европейской территории. При этом в Центральных регионах и в Сибири температура воздуха может быть ниже.

Киктев подчеркнул, что этот прогноз является численным, мультимодельным и выпущен автоматически.

По словам синоптика, 2019 год идет по температурному фону все-таки существенно ниже 2018-го. Он отметил, что летняя погода достаточно неустойчивая на территории нашей страны, для этого сезона характерны ливневые дожди, шквалистые ветры, которые перемежаются с жаркой погодой. «Но в целом по температурному фону будет около и выше нормы на территории страны в основном», — цитирует и.о. директора Гидрометцентра НСН.

Ранее 28 мая заместитель директора Института физики атмосферы им. А. Обухова Российской академии наук (РАН), заведующий лабораторией климатологии Института географии РАН Владимир Семенов заявил, что в столичном регионе вероятно возникновение торнадо и смерчей после периода аномальной жары, который ожидается в Москве на текущей неделе.

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