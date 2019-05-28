В Гидрометцентре рассказали о погоде в России этим летом

Согласно среднему арифметическому прогнозов главных метеоцентров мира, летом 2019 года жителям России стоит готовиться к переменчивой погоде, которая иногда будет превышать климатическую норму. Такое мнение высказал во вторник, 28 мая, исполняющий обязанности директора Гидрометцентра РФ Дмитрий Киктев на брифинге «Погода летом 2019».

По словам синоптика, большинство прогнозов сходятся на том, что температуры в России будут выше климатической нормы на востоке, северо-востоке и на Европейской территории. При этом в Центральных регионах и в Сибири температура воздуха может быть ниже.

Киктев подчеркнул, что этот прогноз является численным, мультимодельным и выпущен автоматически.

По словам синоптика, 2019 год идет по температурному фону все-таки существенно ниже 2018-го. Он отметил, что летняя погода достаточно неустойчивая на территории нашей страны, для этого сезона характерны ливневые дожди, шквалистые ветры, которые перемежаются с жаркой погодой. «Но в целом по температурному фону будет около и выше нормы на территории страны в основном», — цитирует и.о. директора Гидрометцентра НСН.

Ранее 28 мая заместитель директора Института физики атмосферы им. А. Обухова Российской академии наук (РАН), заведующий лабораторией климатологии Института географии РАН Владимир Семенов заявил, что в столичном регионе вероятно возникновение торнадо и смерчей после периода аномальной жары, который ожидается в Москве на текущей неделе.