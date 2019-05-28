Жаркая погода ожидается во вторник в Москве

Переменная облачность и до плюс 27 градусов ожидаются в Москве во вторник, 28 мая. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра.

Днем в столице столбики термометров покажут 25–27 градусов. В ночь на среду температура воздуха опустится до 16 градусов. Осадков в Москве и области не ожидается.

Ветер прогнозируется юго-западный, 5–10 м/с.

В Подмосковье во вторник будет 23–28 градусов. Ночью плюс 13 градусов.

Днем 29 мая ожидается до 30 градусов и солнечная погода.

Ранее в МЧС предупредили москвичей о грозе и сильном ветре.