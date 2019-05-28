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Жаркая погода ожидается во вторник в Москве

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Переменная облачность и до плюс 27 градусов ожидаются в Москве во вторник, 28 мая. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра.

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Днем в столице столбики термометров покажут 25–27 градусов. В ночь на среду температура воздуха опустится до 16 градусов. Осадков в Москве и области не ожидается.

Ветер прогнозируется юго-западный, 5–10 м/с.

В Подмосковье во вторник будет 23–28 градусов. Ночью плюс 13 градусов.

Днем 29 мая ожидается до 30 градусов и солнечная погода.

Ранее в МЧС предупредили москвичей о грозе и сильном ветре.

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