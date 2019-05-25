В МЧС предупредили москвичей о грозе и сильном ветре

Гроза с градом и порывами сильного ветра ожидается в Москве в ближайшие часы. Об этом сообщили в столичном управлении МЧС.

Предупреждение действует до 11:00 26 мая, передает «РИА Новости». В Москве пройдет дождь, местами сильный, гроза и град. Ветер будет достигать 13–18 м/с.

Спасатели рекомендовали автомобилистам парковать машины вдали от деревьев и ненадежных конструкций. Тем, кого стихия застала на улице, посоветовали обходить рекламные щиты и не прятаться под деревьями.

23 мая, во время сильного дождя в Москве, в центре столицы выпала почти четверть месячной нормы осадков.