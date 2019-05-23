Синоптики предупредили о холодном фронте с грозой в Москве

Синоптики предупредили о надвигающемся на Москву холодном фронте с кратковременными дождями и грозой. Об этом 23 мая сообщает сайт «Метеоновости».

По прогнозам специалистов, температура воздуха в Москве в четверг составит до +24 градусов, в области — до +21…+23 градусов. Атмосферное давление понизится и составит 740 мм рт. ст., пишет REGNUM. При грозе ожидается ветер с порывами до 12-17 м/с, пишет НСН.

Накануне Гидрометцентр России объявил в столице «желтый» уровень погодной опасности, автомобилистом попросили не парковаться под шаткими конструкциями и деревьями. Предупреждение будет действовать с 09:00 23 мая в течение 12 часов.