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В Москве на две недели раньше срока наступило климатическое лето

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Климатическое лето наступило в Москве на две недели раньше срока. Об этом агентству «РИА Новости» 20 мая сообщила главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

По ее словам, чтобы определить преждевременный приход лета, в городе на протяжении пяти дней среднесуточная температура должна быть выше 15 градусов тепла.

Ранее синоптики рассказали о погоде на 20 мая. Днем в столице температура воздуха составит 21–23 градуса тепла, однако в ночь на вторник она может опуститься до девяти градусов.

Атмосферное давление составит 753 мм ртутного столба, влажность — 79%.

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