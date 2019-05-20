В Москве на две недели раньше срока наступило климатическое лето

Климатическое лето наступило в Москве на две недели раньше срока. Об этом агентству «РИА Новости» 20 мая сообщила главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

По ее словам, чтобы определить преждевременный приход лета, в городе на протяжении пяти дней среднесуточная температура должна быть выше 15 градусов тепла.

Ранее синоптики рассказали о погоде на 20 мая. Днем в столице температура воздуха составит 21–23 градуса тепла, однако в ночь на вторник она может опуститься до девяти градусов.

Атмосферное давление составит 753 мм ртутного столба, влажность — 79%.