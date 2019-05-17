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Синоптики пообещали москвичам теплую погоду с небольшой облачностью

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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В пятницу, 17 мая, в Москве ожидается небольшая облачность и температура до +20 градусов. Об этом сообщил Гидрометцентр России.

По области ожидается температура от 16 до 21 градуса. Ветер северный, 3-8 м/с.

Ночью температура понизится до 6-8 градусов тепла в столице и до 3-8 по области.

К началу следующей недели в столице ожидается потепление до 25 градусов. К среде, 22 мая, температура вырастет до 27 градусов, однако в этот день погода будет облачной и дождливой.

16 мая МЧС предупредило о возможных заморозках в Костромской, Ивановской, Смоленской и Ярославской областях. В отдельных районах температура упадет до минус 2 градусов.

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