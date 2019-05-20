Теплая погода без осадков ожидается в Москве 20 мая

В Москве, в понедельник, 20 мая, ожидается теплая погода без осадков с температурой воздуха до 23 градусов, сообщает Гидрометцентр РФ.

Днем в столице температура воздуха составит 21–23 градуса тепла, однако в ночь на вторник она может опуститься до девяти градусов.

Ветер переменных направлений 2–7 м/с. Атмосферное давление составит 753 мм ртутного столба. Влажность в столице составит 79%.

17 мая синоптики предупредили, что в Москве уже со вторника, 21 мая, ожидаются облачность и дожди, а также умеренное похолодание: в ночное время столбики термометров опустятся до 8…13 градусов, а днем воздух прогреется до 17…22 градусов.