Синоптики рассказали о погоде в Москве 18 мая

Небольшая облачность, до +22 градусов и без осадков будет в Москве в субботу, 18 мая, говорится в сообщении Гидрометцентра.

Днем температура воздуха будет колебаться от +20 до +22 градусов. В ночь на воскресенье возможно похолодание до 5 градусов тепла, пишет «Газета.ру».

Ветер северный, 5-10 м/с. Осадков в столице и Подмосковье не ожидается.

17 мая в центре погоды «Фобос» предупредили москвичей, что на следующей неделе ожидается новая волна непогоды и дождей.