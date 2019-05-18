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Синоптики рассказали о погоде в Москве 18 мая

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Небольшая облачность, до +22 градусов и без осадков будет в Москве в субботу, 18 мая, говорится в сообщении Гидрометцентра.

Днем температура воздуха будет колебаться от +20 до +22 градусов. В ночь на воскресенье возможно похолодание до 5 градусов тепла, пишет «Газета.ру».

Ветер северный, 5-10 м/с. Осадков в столице и Подмосковье не ожидается.

17 мая в центре погоды «Фобос» предупредили москвичей, что на следующей неделе ожидается новая волна непогоды и дождей.

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