Гидрометцентр пообещал россиянам теплое начало лета

Начало лета на большей части территории России будет теплым, столбики термометров покажут среднюю температуру выше нормы, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

По его словам, прошедшая зима не была суровой, а март стал одним из самых теплых первых месяцев весны за всю историю наблюдений. Не подкачал и апрель, который был теплее нормы на 2,5 градуса, добавил синоптик.

Однако, как отмечает Вильфанд, делать прогнозы, опираясь на предшествующее время года, некорректно.

«Когда говорят, что после суровой зимы обязательно наступит жаркое лето или после мягкой зимы стоит ждать прохладное лето, это не научные утверждения», — приводит его слова «Российская газета».

Специалист пояснил, что климат — это масштабная величина, поэтому, чтобы вывести стойкую тенденцию, период потепления должен длиться не один десяток лет.

Ранее в мае в центре погоды «Фобос» рассказали, что в Москве июнь будет умеренный и без жары. При этом первая декада июня окажется чуть теплее, чем вторая и третья.