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В Польше смерч разрушил более 100 домов

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Фото: REUTERS/Agencja Gazeta
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Сильный смерч разрушил более 100 зданий, среди которых были 42 жилых дома, недалеко от польского Люблина в районе Войцехов. Один человек пострадал, сообщила радиостанция RMF FM.

В районе буйства стихии отключено электричество, а также не работает водопровод. Сильный ветер сносил крыши зданий и вырывал деревья из земли. Восстановлением домов совместно с местными жителями займутся военные, пишет РЕН ТВ.

В марте после обрушившегося на Польшу ураганного ветра один человек пострадал, еще 148 тыс. остались без электричества. Порывы ветра сорвали кровлю с 15 жилых домов и четырех хозяйственных построек. Отмечается, что в городе Явожно закрыли костел, элементы башни которого срывало ветром.

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