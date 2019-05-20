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Дожди с грозами вернутся в Москву с четверга

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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С середины текущей недели в Москву придут дожди и грозы, погода будет неустойчивой. Одновременно с этим наступит незначительное похолодание.

Как рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков, если в понедельник, 20 мая, столбики термометров покажут в столице до 23 градусов тепла, то в четверг не ожидается выше 21 градуса. «Может быть и солнце, может быть и дождик, то очень тепло, то немного прохладнее», — цитирует синоптика РБК.

20 мая атмосферное давление будет на 5 мм выше нормы — 753 мм ртутного столба, но в течение недели будет постоянно снижаться. К выходным барометры покажут 745 мм ртутного столба.

17 мая стало известно, что в Москве уже с 21 мая ожидаются облачность и дожди, а также умеренное похолодание.

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