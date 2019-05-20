В Москву придут ливни с грозами в последние выходные весны

В последние выходные весны, 25 и 26 мая, в Москве ожидаются ливни с грозами, рассказал «Известиям» ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«В выходные будут проливные хорошие дожди. Температура достаточно умеренная — точь-в-точь соответствует норме мая. Погоду в Москве в ближайшие выходные будет определять циклон», — рассказал Тишковец.

Ночью в субботу, 25 мая, ожидается 12–14 градусов, днем 21–23 градуса. По прогнозу, ночью в воскресенье, 26 мая, 13–15 градусов и днем 20–22 градуса.

Синоптик отметил, что в воскресенье дожди будут обильнее, чем в субботу.

Ранее Гидрометцентр РФ сообщил, что в Москве, в понедельник, 20 мая, ожидается теплая погода без осадков с температурой воздуха до 23 градусов.

17 мая синоптики предупредили, что в Москве уже со вторника, 21 мая, ожидаются облачность и дожди, а также умеренное похолодание.