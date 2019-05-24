В центре Москвы 23 мая выпала почти четверть месячной нормы осадков

Почти четверть месячной нормы осадков выпала в центре Москвы 23 мая. Об этом 24 мая сообщается на сайте «Метеоновости».

Сильный дождь прошел в столице 23 мая, порывы ветра временами достигали 15 м/с. Как уточняет РИАМО, дождь шел с перерывами на протяжении 20 часов, на большей части территории мегаполиса гремели грозы.

Согласно сообщению метеорологов, в ЦАО выпало 3,4–6,3 мм осадков, в САО — 0,8–4,2 мм, в СВАО — 0,8–6,1 мм, в ВАО — 3,2–12,1 мм, в ЮВАО — 2,6–4,1 мм, в ЮАО — 1,1–3 мм, в ЮЗАО — 1,23–3,9 мм, в ЗАО — 1,7–10,2 мм, в СЗАО —3,3–5,1 мм. В Зеленограде выпало 1,6–6,6 мм осадков, на территории ТиНАО — от 0,2 до 10 мм, пишет агентство городских новостей «Москва». Месячная норма осадков для мая в столице составляет 51 мм.

Ранее 24 мая сообщалось, что дожди с грозами придут в Москву в ближайшие выходные.