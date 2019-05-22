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Июльская жара с грозами придет в Москву

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Жаркая летняя погода придет в столицу в первой половине среды, 22 мая. Синоптики обещают температуру воздуха до 27 градусов, во второй половине дня в мегаполисе пройдут кратковременные дожди с грозами.

Как рассказала ведущий специалист центра погоды «Фобос» Елена Волосюк, по области ожидается до 28 градусов тепла. Температурный режим почти на 4 градуса превысит норму, передает «РИА Новости».

В течение дня будет дуть юго-западный ветер со скоростью 3-8 м/с. Атмосферное давление составит 743 мм ртутного столба.

В последние выходные весны, 25 и 26 мая, в Москве ожидаются ливни с грозами.

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