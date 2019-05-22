Небольшой дождь придет в Москву в среду
В Москве в среду, 22 мая, ожидается облачная погода с прояснениями, местами небольшой дождь. Об этом сообщает сайт Гидрометцентра России.
Температура воздуха, по прогнозам синоптиков, может прогреться до 27 градусов. В столице будет дуть юго-западный ветер 5-10 м/с, атмосферное давление составит 744 мм рт. ст.
Ночью температура опустится до 13..15 градусов тепла. Синоптики прогнозируют западный ветер 5-10 м/с и атмосферное давление 741 мм рт. ст.
20 мая сообщалось, что в последние выходные весны, 25 и 26 мая, в Москве ожидаются ливни с грозами.