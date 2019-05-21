Погода в июне в Москве не будет жаркой

В Москве июнь будет умеренный и без жары, рассказал «Известиям» ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«По температуре в среднем около нормы. Норма для Москвы ночами 11,5 градуса тепла и днем 21,7 градуса. Это усредненные многолетние значения. Самый-самый умеренный, достаточно комфортный скандинавский тип погоды», — сказал синоптик.

Первая декада июня окажется чуть теплее, чем вторая и третья декада, отметил Тишковец. По осадкам первая декада июня ожидается c небольшим дефицитом осадков.

В то же время синоптик подчеркнул, что оправданность долгосрочных прогнозов составляет 60%.

Накануне, 20 мая, сообщалось, что в последние выходные весны, 25 и 26 мая, в Москве ожидаются ливни с грозами.