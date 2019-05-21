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В Москве во вторник ожидается облачная погода

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Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков
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Москвичей во вторник, 21 мая, ожидает облачная погода с прояснениями, без осадков. Об этом сообщает сайт Гидрометцентра России.

Воздух прогреется до 25 градусов тепла, ветер будет южный 5-10 м/с, атмосферное давление — 751 мм рт. ст.

Ночью погода останется облачной без осадков. Температура, по данным синоптиков, опустится до 12..14 градусов. Ожидается южный и юго-западный ветер 5-10 м/с. Атмосферное давление составит 748 мм рт. ст.

В целом, в столице со вторника ожидаются облачность и дожди, а также умеренное похолодание.

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