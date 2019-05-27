Прямой эфир

В Забайкалье прошли рейды по выявлению виновников лесных пожаров

0
Фото: ТАСС/Кирилл Шипицин
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Масштабные рейды по выявлению виновников возникновения лесных пожаров прошли в Забайкальском крае. Об этом «Известиям» в понедельник, 27 мая, сообщила пресс-служба МЧС.

Всего с начала пожароопасного периода были выявлены 12 виновных. Все они понесут административную и уголовную ответственность. Кроме того, в ходе патрулирования выявляются нарушители пожарной безопасности. На сегодняшний день сотрудниками государственного пожарного надзора МЧС России составлены 195 протоколов о правонарушениях.

«У людей там нет ничего»: кто и как помогает погорельцам в Забайкалье
Апрельская трагедия объединила жителей края, волонтеров и чиновников

Всего было зарегистрировано более 300 лесных пожаров, возбуждено 58 уголовных дел. По четырем из них виновные установлены, одно дело уже передано в суд. Сотрудниками полиции также установлен гражданин, от неосторожных действий которого сгорело около 600 га леса вблизи села Урлук в Красночикойском районе. Ему грозит до четырех лет лишения свободы.

Следствием установлено, что 43-летний местный житель пас скот и разжег в поле костер, чтобы приготовить себе пищу. Потушить костер мужчина не смог и никому об этом не сказал, в результате чего произошел крупный пожар.

В результате природных пожаров в Забайкальском крае 400 человек лишились имущества. Пламя уничтожило более 100 домов. 26 апреля президент России Владимир Путин назвал важнейшей государственной задачей ликвидацию последствий природных пожаров в Забайкалье.

В числе приоритетных задач Путин отметил ремонт поврежденного и строительство нового жилья и восстановление сельскохозяйственных ресурсов, объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Более 1,7 тыс. единиц техники готово для борьбы с лесными пожарами в Подмосковье
Пострадавшие от пожаров леса в Иркутской области засеивают с самолетов

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017