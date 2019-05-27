В Забайкалье прошли рейды по выявлению виновников лесных пожаров

Масштабные рейды по выявлению виновников возникновения лесных пожаров прошли в Забайкальском крае. Об этом «Известиям» в понедельник, 27 мая, сообщила пресс-служба МЧС.

Всего с начала пожароопасного периода были выявлены 12 виновных. Все они понесут административную и уголовную ответственность. Кроме того, в ходе патрулирования выявляются нарушители пожарной безопасности. На сегодняшний день сотрудниками государственного пожарного надзора МЧС России составлены 195 протоколов о правонарушениях.

Всего было зарегистрировано более 300 лесных пожаров, возбуждено 58 уголовных дел. По четырем из них виновные установлены, одно дело уже передано в суд. Сотрудниками полиции также установлен гражданин, от неосторожных действий которого сгорело около 600 га леса вблизи села Урлук в Красночикойском районе. Ему грозит до четырех лет лишения свободы.

Следствием установлено, что 43-летний местный житель пас скот и разжег в поле костер, чтобы приготовить себе пищу. Потушить костер мужчина не смог и никому об этом не сказал, в результате чего произошел крупный пожар.

В результате природных пожаров в Забайкальском крае 400 человек лишились имущества. Пламя уничтожило более 100 домов. 26 апреля президент России Владимир Путин назвал важнейшей государственной задачей ликвидацию последствий природных пожаров в Забайкалье.

В числе приоритетных задач Путин отметил ремонт поврежденного и строительство нового жилья и восстановление сельскохозяйственных ресурсов, объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры.