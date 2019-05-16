Более 1,7 тыс. единиц техники готово для борьбы с лесными пожарами в Подмосковье

Более 4 тыс. специалистов и 1,7 тыс. единиц техники могут задействовать для борьбы с лесными пожарами в Московской области. Об этом в четверг, 16 мая, сообщил председатель областного Комлесхоза Иван Советников.

«Всего для тушения лесных пожаров может быть привлечено более 1,7 тыс. единиц тяжелой техники и более 4 тыс. специалистов», — цитирует Советникова сайт «Подмосковье сегодня».

Он подчеркнул, что всю технику привели в полную готовность. Советников также добавил, что в 2019 году будет приобретено четыре автоцистерны и 15 единиц лесопожарной техники, сообщает НСН.

Ранее 16 мая научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд сообщил «Известиям», что скоро лесные пожары на азиатской части территории России полностью прекратятся из-за дождей и похолодания. Эксперты отмечают, что погода серьезно влияет как на тушение, так и на возникновение огня, а профилактике возгораний нужно уделять больше внимания.