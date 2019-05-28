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Синоптики предупредили об угрозе смерчей и торнадо в Москве после жары

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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В Московском регионе вероятно возникновение торнадо и смерчей после периода аномальной жары, который ожидается в столице на текущей неделе. Об этом агентству городских новостей «Москва» заявил заместитель директора Института физики атмосферы им. А. Обухова Российской академии наук (РАН), заведующий лабораторией климатологии Института географии РАН Владимир Семенов.

«Что важно, сейчас у нас еще достаточно влажная земля, и такой период жары приведет к сильному испарению и накоплению влаги в атмосфере. То есть атмосфера накопит больше скрытой энергии, которая может выделиться в случае прихода холодного фронта, и могут сформироваться торнадо, смерчи, шквалы», — пояснил специалист.

Семенов отметил, что такие опасные природные явления в летнее время могут формироваться в регионе после затяжных периодов жары. По его словам, наиболее опасным периодом является конец мая – начало июня. Также опасность возникновения таких явлений сохраняется до сентября–октября, когда в результате похолодания атмосфера станет более устойчивой.

Семенов уточнил, что среднемесячная температура мая в столице за последние 100 лет выросла больше чем на три градуса, а летние месяцы потеплели на два-три градуса, пишет «Москва 24».

По прогнозам синоптиков, 28 мая может стать самым теплым днем в Москве с начала года. Ожидается, что столбики термометров покажут +28 градусов в мегаполисе, +29 градусов в Подмосковье, пишет НСН. До конца этой недели прогнозируют 29–32 градуса тепла. В некоторых районах ожидаются сильные дожди с грозами, пишет «Федеральное агентство новостей».

24 мая сообщалось, что средняя суточная температура воздуха в Москве в конце мая может превысить июльские показатели.

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