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В восьми парках Москвы откроются летние детские лагеря

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Фото: официальный сайт мэра Москвы/mos.ru
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Летние детские лагеря заработают в восьми парках Москвы. Об этом 24 мая сообщается на сайте столичной мэрии.

Для детей подготовят творческие мастер-классы, спортивные игры, занятия в школах актерского мастерства и познавательные лекции, пишет агентство городских новостей «Москва». Такие лагеря организуют в Парке Горького, Бабушкинском парке, саду имени Баумана, ландшафтном парке «Митино», парках «Фили» и «Северное Тушино», «Сокольники» и «Красная пресня».

Уточняется, что все летние детские лагеря в столичных парках будут платными. Питание будет включено в стоимость путевки, пишет REGNUM. На территории лагерей дети будут находиться с 8:30–9:30 до 19:00–20:00. Подробности о приобретении путевок доступны по телефонам или на официальных сайтах парков.

23 мая сообщалось, что бесплатные танцевальные мастер-классы пройдут в московских парках с 26 мая по 31 августа.

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