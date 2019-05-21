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Бесплатные занятия йогой проведут летом в 37 парках Москвы

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Фото: агентство городских новостей Москва/Кирилл Зыков
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Восьмой сезон проекта «Йога в парках» стартует в Москве 1 июня, посетить занятия все желающие смогут бесплатно. Об этом 21 мая сообщается на сайте столичной мэрии.

Вести занятия будут 150 опытных инструкторов в 37 парках. Специалисты грамотно подберут программу и для новичков, и для тех, кто уже занимался йогой. Она будет включать в себя физические нагрузки, медитации и дыхательные упражнения, пишет сайт kp.ru.

В пресс-службе Мосгорпарка уточнили, что приходить на занятия необходимо со своим ковриком и в удобной одежде. В дождливую погоду занятия будут вести в парках, оборудованных навесами. Например, в Бабушкинском и Гончаровском парке, в парках «Фили», «Митино», 50-летия Октября», «Кузьминки» и на Воробьевых горах. Отменят тренировки, если температура воздуха опустится ниже +18 градусов. Как пишет РИАМО, занятия продлятся до 31 августа.

В конце апреля сообщалось, что в Москве в нынешнем сезоне после благоустройства откроются три новых парка — Ходынское поле, парк Митино и зона отдыха «Левобережная».

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