«Амфибии» будут перевозить жителей отдаленных поселков Хабаровского края

В Хабаровском крае два судна «Нептун» обеспечат круглогодичное транспортное сообщение с труднодоступными поселками Николаевского района. Власти уже согласовали график движения и тарифы.

По данным краевого правительства, судна-«амфибии» обеспечат пассажирские перевозки для жителей села Пуир, поселка Нижнее Пронге и поселка Лазарев. «Нептуны» должны решить проблему транспортной доступности. На приобретение судов было направлено 32 млн рублей из краевого и районного бюджетов, сообщает ИА AmurMedia.

Представители перевозчика прошли необходимое обучение и получили документы, подтверждающие квалификацию на управление «амфибиями».

Кроме того, власти Хабаровского края решают вопрос о приобретении подобных судов для Охотского района.