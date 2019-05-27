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Резкий рост уровня воды зафиксирован на реках Хабаровского края

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В Хабаровском крае зафиксировали резкий рост уровня воды в больших и малых реках региона после прошедших на прошлой неделе дождей. Об этом сообщает сайт правительства Хабаровского края.

Наибольшая интенсивность паводков отмечена на Амуре, Уссуре и Амгуни. В среднем за сутки вода поднимается на 25–61 см, пишет ИА AmurMedia.

Как рассказали в комитете правительства края по гражданской защите, на данный момент поймы рек Тунгуска, Манома, Хор, Кур, Мая, Амгунь, Нимелен уже затоплены на глубину от 20 см до 1,6 м.

22 мая сообщалось о том, что в Хабаровском крае из-за дождей, которые продлились в регионе четыре дня, уровень воды в реках поднялся на 30–116 см. В некоторых районах вода прибыла на 200 см. В районе Хабаровска уровень воды в Амуре увеличился лишь на 5–10 см.

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