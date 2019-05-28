Медицинский теплоход начал работу в Хабаровском крае

Теплоход «Здоровье» отправился в отдаленные поселки Хабаровского края. Плавучая поликлиника посетит 32 населенных пункта за сезон.

По данным правительства Хабаровского края, на борту теплохода прием будут вести 16 узких специалистов, в числе которых аллерголог и ревматолог. Пациенты смогут сделать флюорографию, электрокардиограмму, проверить зрение, сдать основные анализы и пройти ультразвуковое исследование. Особое внимание уделят детям и беременным женщинам. Об этом сообщает ИА AmurMedia.

Первых пациентов врачи приняли в селе Вознесенском Амурского района. На данный момент плавучая поликлиника направляется в Ульчский район. Там в течение месяца запланировано посещение 21 населенного пункта. Если позволит глубина, с 14 по 16 июня теплоход зайдет по Амгуни в район имени Полины Осипенко.

С 29 июня по 6 июля теплоход будет работать в Комсомольском районе.