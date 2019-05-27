Врачи прооперируют тысячного ребенка в рамках акции «Улыбнись!» в Томске

Тысячного по счету ребенка прооперируют врачи Томска в июне в рамках акции «Улыбнись!», она продолжается в городе с 2000 года. Часть акции пройдет с 1 по 5 июня в томском НИИ микрохирургии.

Как рассказал РИА «Томск» директор НИИ микрохирургии Владимир Байтингер, для участия в этом этапе зарегистрировались 88 пациентов с дефектами лица и конечностей. 32-й ребенок в этом списке будет уже тысячным с момента начала акции.

В самой клинике завершаются последние приготовления к акции: спонсоры привозят игрушки для детей, которые будут необходимы для поднятия настроения до и после операций.

Баловать выпечкой маленьких пациентов будут несколько томских пищевых компаний. Также приедут волонтеры из Германии, они будут ухаживать за пациентами.

Ранее сообщалось об открытии в Томске центра хронической боли.